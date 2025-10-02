Veliaht Dizisi Show TV’de Perşembe Günü Yayınlanacak

YENİ DİZİ VELİAHT HAKKINDA DETAYLAR

Yeni yayın döneminin dikkat çeken projelerinden biri olan Veliaht, FARO ile Gold Yapım’ın ortak prodüksiyonu olarak hazırlandı. Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan dizinin yeni bölümleri, her Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanacak. Veliaht dizisini canlı takip etmek isteyenler için yayın linkinin mevcut olup olmadığını sorgulayan izleyiciler, Şuan için detaylı bir bilgiye ulaşamadı.

DİZİNİN KONUSU VE KADROSU

Esenler Otogarı’nda geçen bu sürükleyici aile dramı ve tutkulu aşk hikâyesi, sezonun en dikkat çekici yapımları arasında gösteriliyor. Dizide, aile içindeki iktidar çatışmaları ve uzun yıllar boyunca gizlenmiş sırlar gün yüzüne çıkıyor. Kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi güçlü isimler bulunuyor. Başrolde yer alan Akın Akınözü, seyyar tamirci Timur karakterine hayat veriyor. Rolüne hazırlanırken, gerçek bir tamirhanede eğitim alarak ustalardan birebir ders alıp iş tulumu giyip bakım ve onarım çalışmalarına katılıyor.

Senaryoda Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer’in imzası var. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. Hikâyenin merkezinde, sağlığı bozulan otogarın eski hâkimi Zülfikar Karslı’nın yerine geçmesi beklenen oğlu Zafer’in dönüşü konusuyla Timur’un Karslı ailesiyle kesişen yolu var. Bu karşılaşma, Timur’un “Veliaht” olarak anılmasına neden oluyor. Karslı ailesinin çocukları olan Kudret, Derya, Cennet ve Zafer ile Zafer’in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

YENİ BÖLÜMÜN HEYECANI

Dizinin 5. bölüme ait fragman henüz yayınlanmamışken, izleyiciler yeni tanıtımın ne zaman ekrana geleceği konusunda merak içinde. Fragman, ilginç detaylarla dolu; Derya’nın babasını devre dışı bırakabileceği gizli bilgilere ulaşması ailesindeki taht savaşını daha da alevlendiriyor. Derya’nın Timur’la kurduğu beklenmedik işbirliği dikkat çekerken, Selim abisi Yahya’ya babasına yapılan ihanete rağmen Zaro Ağa ile neden ortaklık sürdürdüklerini sorguluyor. Yahya’nın Selim’e attığı tokat ise ortamı daha da gergin hale getiriyor. Timur’un, Zülfikar’ın güvendiği isimlerden Vezir’e karşı gizlice kurduğu plan izleyiciye ipuçları verirken; Vezir ise Kudret’in güvenini kaybetme korkusuyla yüzleşiyor.

MERAKLA BEKLENEN GELİŞMELER

Tanıtımın finalinde Timur’un Ceset’i kurtarmak isterken duyulan bir silah sesi izleyicinin merakını artırıyor. Veliaht dizisinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve diğer güçlü oyuncular birlikte rol alıyor ve dizi, izleyicilerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.