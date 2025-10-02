Veliaht Dizisi Show TV’de Perşembe Günü Yayınlanıyor

YENİ SEZONUN İDDİALI YAPIMI: VELİAHT

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Veliaht, Show TV’de Faro ve Gold Yapım ortaklığında hazırlandı. Perşembe akşamları saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak olan dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken, izleyicilerin en çok sorduğu sorulardan biri “Veliaht canlı izleme linki mevcut mu?” oldu. Yayınlanan yeni tanıtımda, Derya’nın eline babasını zor durumda bırakabilecek kritik bilgilerin geçmesiyle ailenin içinde büyük bir güç savaşı baş gösteriyor. Timur ile yaptığı beklenmedik ittifak ise dikkat çekici bir detay olarak ön plana çıkıyor.

AİLE İÇİNDEKİ GERİLİM VE GÜÇ SAVAŞI

Selim, abisi Yahya’ya babasına yönelik ihanete rağmen neden hâlâ Zaro Ağa ile ortaklıklarını sürdürdüklerini sorguluyor. Bu soruların ortama yaydığı gerginlik, Yahya’nın Selim’e attığı tokatla daha da alevleniyor. Diğer yandan, Timur, Zülfikar’ın en güvendiği isimlerden biri olan Vezir’e karşı gizli bir planın sinyallerini verirken Vezir, Kudret’in güvenini kaybetme kaygısı yaşıyor. Fragmanın sonunda ise Timur’un bir Ceset’i kurtarma çabası esnasında duyulan silah sesi, heyecanı zirveye taşıyor ve izleyicide yeni bölüm için büyük bir merak bırakıyor.

KADRODA GÜÇLÜ İSİMLER

Esenler Otogarı’nda geçen aşk ve aile içindeki güç çekişmelerini konu alan dizide, deneyimli ve genç oyuncular bir araya geliyor. Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş bulunuyor. Aynı zamanda kadroda Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı isimler de yer alıyor. Veliaht, her Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında canlı olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, yeni bölümleri televizyondan takip edebilmesinin yanı sıra, kanalın resmi yayın kanalları üzerinden de eş zamanlı olarak takip etme imkânına sahip.

DRAMATİK AŞK ÖYKÜSÜ VE İKTİDAR MÜCADDELERİ

Sezonun öne çıkan yapımlarından biri olan Veliaht, Esenler Otogarı’nda geçen dramatik bir aşk öyküsünü ve Karslı ailesinin iktidar mücadelesini ele alıyor. Timur karakterini canlandıran Akın Akınözü, rolüne hazırlanırken bir tamirhanede eğitim alarak bizzat araç tamiri yapıyor. Tunahan Kurt’un özgün hikâyesinden uyarlanan dizinin senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt kaleme alırken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Zülfikar Karslı’nın sağlık sorunları nedeniyle otogardaki gücünü kaybetmesi ile gözler yurt dışında yaşayan oğlu Zafer’e çevriliyor; borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur’un yolu Karslı ailesiyle kesişiyor.

ÖNE ÇIKAN KARAKTERLER

Zülfikar’ın potansiyel veliaht olarak gördüğü Timur’un ortaya çıkışı, ailenin çocukları Kudret, Derya, Cennet ve Zafer ile onun eşi Reyhan arasında tüm dengeleri alt üst edecek bir sürece neden oluyor.

• Timur: Seyyar tamirci olarak tanınan Timur, beklenmedik şekilde ailenin veliahtı olma ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

• Reyhan: Karslı ailesinin dikkat çeken isimlerinden biri; Timur’un hikâyesinde önemli bir role sahip.

• Zülfikar Karslı: Ailenin reisi ve otogarın güçlü hâkimidir; sağlığı bozuldukça güç dengeleri sarsılıyor.

• Yahya: Ailede önemli bir konuma sahip olup entrikaların merkezinde yer alıyor.

• Derya Karslı: Zülfikar’ın çocuklarından biri; aile içindeki mücadelede aktif rol oynuyor.

• Kudret Karslı: Güçlü duruşunun yanında duygusal yönüyle de öne çıkıyor.

• Zafer Karslı: Ailenin gerçek varisi olarak görülüyor; Timur ile arasında büyük bir rekabet baş gösteriyor.

• Vezir: Ailenin ve otogarın dengelerinde belirleyici bir figür.

• Beyazıt: Sadakatiyle tanınan, ailenin güvenilir isimlerinden biridir.