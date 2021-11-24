Veliaht Prensi Ankara’da

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle bugün gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan önemli bir dizi anlaşmanın imzalanacağı öğrenildi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak. Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alınacak