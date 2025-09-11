Veliaht, Show TV’de Perşembe 20.00’de

VELİAHT DİZİSİ NELER SUNUYOR?

Show TV’de yayınlanacak olan ve FARO ile Gold Yapım’ın ortak çalışması olan ‘Veliaht’ dizisi, Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizi, çok sayıda izleyici tarafından bekleniyor. Yayınlanan son tanıtımda, Timur’un (Akın Akınözü) Reyhan’a (Serra Arıtürk) dikkatlice bakması ve Zafer’in (Bora Akkaş) söyledikleri, Reyhan’ın mesafeli tavırlarıyla birleşmesiyle büyük bir merak yaratıyor. Ayrıca, Derya (Hazal Türesan) ve Yahya’nın (Erkan Kolçak Köstendil) göz göze gelmesi, geçmişte yaşanan olayların yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Vezir’in (Tansu Biçer) Kudret’e (Derya Karadaş) yönelik hisleri de açığa çıkarken, Reyhan’ın Timur’a söylediği “Neden kurtardın?” sorusu, ileriki bölümlerde yaşanacak olan gerilimi işaret ediyor.

GÜÇ SAVAŞLARI VE AŞK HİKÂYESİ

Dizi, Esenler Otogarı’nda geçen bir aile içi güç mücadelesi ile büyük bir aşk hikâyesini yansıtıyor. Geniş bir kadrodan oluşan dizinin başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş yer alıyor. Bunun yanı sıra, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz gibi isimler de oyuncu kadrosunda bulunuyor. İzleyicilerin ilgisini çeken Veliaht, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

KARAKTERLER VE HİKÂYENİN GELİŞİMİ

Timur, seyyar bir tamirci olarak tanınıyor ve beklenmedik bir şekilde “veliaht” pozisyonuna yükselme potansiyeline sahip bir karakter. Reyhan, Karslı ailesinin önemli bir üyesi olarak Timur ile yolları kesişiyor. Zülfikar Karslı, ailenin reisi ve otogarın başındaki kişiyken, Yahya ailenin güçlü ve entrikalarla dolu karakterlerinden birini temsil ediyor. Derya Karslı, aile içindeki çekişmelerde etkin bir rol oynuyor. Kudret, duygusal yönleriyle dikkat çekerken, Zafer Karslı, ailenin gerçek veliahtı olarak Timur ile büyük bir rekabete giriyor. Vezir ise otogarın güç dengelerinde önemli bir yere sahip.

ROL HAZIRLIKLARI VE YAZIM SÜRECİ

Rollerine hazırlanan oyuncular, dizi için yoğun bir çalışma sürecinden geçiyor. Timur karakterini canlandıran Akın Akınözü, bir tamirhanede eğitim alarak role hazırlanıyor. Dizi, Tunahan Kurt’un özgün hikayesinden uyarlanmış olup, senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından yazılıyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Hikâyede sağlık sorunları nedeniyle eski gücünü kaybeden Zülfikar Karslı’nın ardından gözler, yurt dışından dönmesi beklenen oğlu Zafer’e çevriliyor. Bu gelişme, Zülfikar’ın çocukları ile Timur arasında yaşanacak olayları derinleştiriyor.