Veliaht, Show TV’de yayınlanıyor

DİZİ HAKKINDA KISACA

Show TV’nin yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan Veliaht, 11 Eylül Perşembe akşamı izleyicilerle buluştu. Yayınlanan ilk bölüm ile birlikte dizi, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi gördü. Diziyi takip edenlerin en çok merak ettiği konular arasında “Veliaht dizisinin konusu nedir?” ve “Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?” gibi sorular öne çıkıyor. Tüm bu detaylar ve ilk bölümde meydana gelen dikkat çekici anlar, haberin devamında yer alıyor.

KARAKTERLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan Zülfikar Karslı’nın sağlığı hızla kötüleşiyor. Eski ortağı Muharrem Kaptan’ın oğlu Yahya Kaptan, intikam amacıyla otogara geri dönerken, Zülfikar’ın oğlu Zafer’in yerini alabilecek bir veliaht arayışı da başlıyor. Bu süreçte, annesi ve kız kardeşine destek olmaya çalışan seyyar tamirci Timur devreye giriyor. Karslı ailesinin ve Yahya Kaptan ile Timur’un hayatlarında köklü değişikliklere yol açacak bu beklenmedik karşılaşma, tüm dengeleri bozacağa benziyor. Zülfikar Karslı, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken, oğlu Zafer’in yönetimi devralması yönündeki baskılara daha fazla direnemiyor. Yahya’nın dönüşü ise, Karslı ailesinin kaderini tamamen değiştirecek gelişmelere zemin hazırlıyor.

Veliaht, 11 Eylül’de izleyiciyle ilk defa buluştu. Her Perşembe ekrana gelecek olan bu yeni yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu dizi, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini topluyor. Fragmanlarının ardından büyük beklentiler yaratan Veliaht’ın ilk bölümü, heyecanla izlendi.