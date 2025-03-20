Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması Sonuçlandı

YARIŞMANIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Afyonkarahisar Şehit Murat Saraç İlkokulu’nda velilere yönelik düzenlenen ‘Kitap Okuma Yarışması’nın sonuçları belirlendi. Okul müdürü İsa Urhanoğlu’nun koordinatörlüğünde, okul proje kurulu tarafından hayata geçirilen bu etkinlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda Rıdvan Düzdaş aldığı yüksek puanla birinci oldu ve ödül kazandı. Yarışmada ikincilik ödülünü ise Yasemin Düzdaş elde etti. Üçüncü sırayı alan Meral Aktuğ da ödülünü törenle aldı.

ÖDÜLLERİN DAĞITILDIĞI TÖREN

Dereceye giren velilere ödüllerini okul müdürü İsa Urhanoğlu takdim etti. Ödül töreninde öğrenciler, anneleri ve babalarıyla birlikte mutluluklarını paylaşarak sevinç dolu anlar yaşadı. Okul yönetimi, yarışmaya katılan tüm velileri tebrik ederek projeye katkı sağlayan öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.