Haberler

Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması Sonuçlandı

YARIŞMANIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Afyonkarahisar Şehit Murat Saraç İlkokulu’nda velilere yönelik düzenlenen ‘Kitap Okuma Yarışması’nın sonuçları belirlendi. Okul müdürü İsa Urhanoğlu’nun koordinatörlüğünde, okul proje kurulu tarafından hayata geçirilen bu etkinlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda Rıdvan Düzdaş aldığı yüksek puanla birinci oldu ve ödül kazandı. Yarışmada ikincilik ödülünü ise Yasemin Düzdaş elde etti. Üçüncü sırayı alan Meral Aktuğ da ödülünü törenle aldı.

ÖDÜLLERİN DAĞITILDIĞI TÖREN

Dereceye giren velilere ödüllerini okul müdürü İsa Urhanoğlu takdim etti. Ödül töreninde öğrenciler, anneleri ve babalarıyla birlikte mutluluklarını paylaşarak sevinç dolu anlar yaşadı. Okul yönetimi, yarışmaya katılan tüm velileri tebrik ederek projeye katkı sağlayan öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.

ÖNEMLİ

Haberler

Besni’de Dağ Keçileri Görüntülendi

Besni'deki Su Gözü Orman Parkı'nda vatandaşların kaydettiği dağ keçileri, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini gözler önüne serdi.
Haberler

Sincik Öğrencilerinden Filistin’e Yardım Kampanyası

Sincik Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Filistin'deki ihtiyaç sahipleri için 56 bin 335 TL topladı. Parayı Müftülük aracılığıyla yollarken, müftü öğrencilere kitap hediye etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.