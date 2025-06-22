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Veliler AYT İçin Bekliyor

VELİLERİN BEKLENTİLERİ

Eskişehir’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) katılan çocuklarını dışarıda bekleyen veliler, kamp sandalyelerini kurarak çay içip dua etti. Sınav bu sabah saat 10.15 sıralarında başladı. Adaylar, geç kalmamak için erken saatlerde okul bahçelerinde toplandı, bazıları ise son anlarda okula yetişebildi.

SINAV HEYECANI

Sınav saatlerinde, büyük hayallerle ter döken öğrencilerin yanlarında bekleyen ailelerinin heyecanı dikkat çekti. Okul önlerinde bekleyen bazı aileler, çocukları için dua ederken, bir kısmı ise evlatlarını yanlarında getirdikleri katlanabilir masa ve sandalyelerle kamp yaparak bekliyor.

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