VELİLER YARIŞMADA BİLGİSİNİ GÖSTERDİ

Tokat’ta, çocuklarının eğitim aldığı okulda veliler bilgi yarışmasına katıldı. Fatih İlkokulu’ndaki etkinlikte, eğitim gören öğrencilerin velileri arasında 8 grup oluşturuldu. Yarışma, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi ve katılımcılara 20 genel kültür sorusu yöneltildi.

BİRİNCİLİK KAZANAN GRUP AÇIKLANDI

Yarışmada, 1/H sınıfından öğrencilerin velilerinden oluşan Bekir Binbaş, Ebru Kurtalan, Birgül Okur ve Fatma Özüpak’tan meydana gelen grup birinciliği elde etti. Okul yönetimi, birinci olan gruba kahve fincan seti hediye etti. Ebru Kurtalan, AA muhabirine kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Kurtalan, “Enerjimizi yükselttik, inandık. Böyle güzel bir etkinlik yaptığı için müdürümüz Murat beye teşekkür ediyorum. Okulumuz ve bizim için değişik bir anı olarak kaldı. Çocuklarımızın önünde yarışmak bana çok heyecan kattı. İnşallah evlatlarımız bizim başarılarımızı görüp, onlar da başarılı olmak için çaba gösterir.” şeklinde konuştu.

ANILAR İÇİNDE BİR YER EDİNDİ

Birgül Okur, yarışmanın güzel bir anı olduğunu ifade etti. Fatma Özüpak ise yarışmanın ardından çocukların kendilerine sarılmasının her şeye bedel olduğunu kaydetti.