Veliler, Bilgi Yarışmasına Katıldı

VELİLERİN BİLGİ YARIŞMASI HEYECANI

Tokat’ta, çocuklarının eğitim aldığı okulda veliler arasında bir bilgi yarışması düzenlendi. Fatih İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin aileleri, yarışma için 8 grup oluşturarak etkinliğe katıldı. Yarışma, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi ve katılımcılara 20 genel kültür sorusu yöneltildi.

BİRİNCİLİK HEYECANI

Yarışmanın sonucunda, 1/H sınıfı öğrencilerinin velilerinden oluşan grup birinci olarak öne çıktı. Bu grup, Bekir Binbaş, Ebru Kurtalan, Birgül Okur ve Fatma Özüpak’tan oluşmakta. Birinci olan gruba, okul yönetimi tarafından bir kahve fincan seti hediye edildi. Ebru Kurtalan, kazanıcı oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Enerjimizi yükselttik, inandık. Böyle güzel bir etkinlik yaptığı için müdürümüz Murat beye teşekkür ediyorum. Okulumuz ve bizim için değişik bir anı olarak kaldı. Çocuklarımızın önünde yarışmak bana çok heyecan kattı. İnşallah evlatlarımız bizim başarılarımızı görüp, onlar da başarılı olmak için çaba gösterir.” dedi.

ANILAR VE DUYGULAR

Birgül Okur, etkinliği güzel bir anı olarak değerlendirdi. Ayrıca, Fatma Özüpak, madalyonun diğer yüzüne de dikkat çekerek, yarışmanın ardından çocukların kendilerine sarılmasının her şeye bedel olduğunu vurguladı. Böylece, bu yarışma sadece bir bilgi yarışması olmanın ötesinde, veliler için özel anılarla dolu bir etkinlik haline geldi.