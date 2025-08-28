Veliler, çocuklarını desteklemeli

EĞİTİM YILINA BAŞLARKEN VELİLER İÇİN ÖNERİLER

ALTINBAŞ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, yeni eğitim öğretim yılı başladığı sırada velilere önemli tavsiyelerde bulundu. Çocukların okula uyum süreçlerinin velilerin tutumlarına bağlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özen, ebeveynlerin çocukların akademik ve duygusal gelişiminde belirleyici bir rol oynadığını dile getirdi.

ÇOCUKLARIN DUYGULARINI KABUL ETMEK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, okula başlama aşamasında çocuklarda kaygı, mide ağrısı gibi tepkilerin görülebileceğini ifade ederek “Bu tepkiler doğaldır. Velilerin bu duyguları yok saymak yerine kabul ederek çocuklarına güven vermeleri gerekir” şeklinde konuştu. Başarı odaklı bir yaklaşım yerine uyuma önem verilmesi gerektiğini açıklayan Özen, “Okulun ilk günlerinde en önemli süreç, çocuğun arkadaş edinmesi, öğretmenini tanıması ve yeni düzene alışmasıdır. Bu nedenle veliler, çocuklarının ders başarısından çok uyumuna odaklanmalı” dedi.

DÜZENİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMENLE İŞ BİRLİĞİ

Düzenin çocuklara güven duygusu kazandırdığını ifade eden Prof. Dr. Özen, “Tatilden çıkan çocukların yeniden uyku ve yemek düzenine oturtulması, hem disiplin sağlar hem de çocuklara ‘hayatımda güvenilir sınırlar var’ hissi verir” açıklamasında bulundu. Velilerin öğretmenle aynı görüşte olması gerektiğine dikkat çeken Özen, “Çocuğunuz eve gelip öğretmeni hakkında şikayet ettiğinde hemen taraf olmak yerine dinlemeyi tercih edin. Öğretmenle iş birliği içinde olmak, çocuğun okula ve otoriteye olan bakışını güçlendirir” dedi.

SOSYAL İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Okulun sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını hatırlatan Özen, sosyal ilişkilerin de büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak “Ebeveynler çocuklarına ‘Bugün kaç aldın?’ sorusunun yanı sıra ‘Kiminle oyun oynadın?’ diye de sormalı” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, sözlerini “Çocuğun okul yolculuğundaki en büyük destek, evdeki anlayış, düzen ve iş birliğidir. Veliler, çocuklarının yanında durduklarını hissettirdiklerinde, sadece okulda değil, hayatta da güçlü bir yol haritası sunmuş olurlar.” şeklinde tamamladı.