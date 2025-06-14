Veliler Çocuklarıyla Kitap Okuyor

PROJE KAPSAMINDA VELİLER KİTAP OKUYOR

MERSİN’in Erdemli ilçesindeki Hacı Halil Arpaç İlkokulu’nda ‘Velilerimizle Öğrenme Yolculuğumuz’ projesi çerçevesinde, veliler çocuklarının öğretim sınıfında kitap okuma etkinliklerine katılıyor. Anne babalar, çocuklarıyla birlikte kitap okumaktan keyif aldıklarını ifade ediyor.

BAĞ KURMAKTA ÖNEMLİ ROL

Hacı Halil Arpaç İlkokulu 2-A Sınıfı Öğretmeni Elif Çatal liderliğinde gerçekleştirilen proje, belirlenen günlerde velilerin okula gelerek çocuklarıyla aynı sırada oturup kitap okumasını sağlıyor. Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bu etkinliğe katılarak velilerle çocuklar arasındaki bağın önemine vurgu yaptı. Açıkyörük, “Velilerimizin belirli günlerde çocuklarıyla beraber kitap okuması oldukça etkili oldu. Çocuklara örnek ve rol model oluşturuyorlar. Projeye emek veren öğretmenimize ve katılım sağlayan velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İKİNCİL YARARLAR VE DEĞERLENDİRME

Projenin yürütücüsü öğretmen Elif Çatal, “Belirlediğimiz kitapları velilerimiz çocuklarıyla birlikte okuyorlar. Bu sayede çocuklarımız daha mutlu, daha başarılı, yaşam becerisi yüksek ve erdemli bireyler olarak yetişirken, veliler de çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçiriyorlar. Gelişen anne-baba, geliştiren anne-babadır. Okunan kitapları daha sonra hep birlikte değerlendirerek, üzerinde düşünce alışverişinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Veliler, çocuklarının yanlarında okudukları kitapların değerlendirilmesinden ve yaşadıkları bu süreçten mutluluk duyduklarını belirtti.