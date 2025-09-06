Veliler Kırtasiyelere Yöneldi, Uyarılar Yapıldı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI

Tüm yurtta 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının açılmasına az bir zaman kala veliler kırtasiyelere akın ediyor. Kırtasiyeciler, velilere sağlık açısından dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. “CE sembolü olmayan sağlık etiketi bulunmayan ürünlerden uzak durun” diyen kırtasiyecilerin yoğun bir iş temposu var. Velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılamak için çalışırken, kaliteli kırtasiye malzemelerini uygun fiyatlarla sunmaya çaba gösteriyorlar.

Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, vatandaşların kırtasiyelere yoğun ilgi gösterdiği gözlemleniyor. Kırtasiyeciler, sağlıklı ürün seçiminin önemli olduğuna vurgu yapıyor. Kırtasiyeci Osman Durdu, “Kırtasiye sezonu başladı. Piyasa da çok merdiven altı dediğimiz ürünler satılıyor. Ucuz diye tüketiciler bu ürünleri almaması gerekiyor. Sonuçta çocuklar bunları elleriyle tuttukları için ya da bedenlerine değdikleri için cilt hastalıklarına neden olabilir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Durdu, markalı ve onaylı ürünlerin alınması konusunda velilere önerilerde bulundu. Cilt sağlığı için özellikle standartlara uygun ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. “Ürünleri alırken ambalajların arkalarında CE belgelerini kontrol ederek içeriklerine bakarak kontrol edebilirler.” diyen Durdu, merdiven altı ürünlerin bu belgeleri taşımayabileceğine dikkat çekerek, velilerin güvenilir markalara yönelmelerini tavsiye etti.