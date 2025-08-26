Veliler Okul Alışverişi İçin Mağazaları Ziyaret Ediyor

OKUL SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA ALIŞVERİŞ HIZLANIYOR

Eskişehir’de eğitim döneminin başlamasıyla birlikte aileler, çocukları için okul kıyafetleri almak amacıyla giyim mağazalarına yönelmeye başladı. Yaz aylarının bitişiyle beraber veliler, okul sezonuna hazırlık yapma sürecine girdi. Okul kıyafetlerinin fiyatları ise bu yıl büyük bir önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında fiyatlarda yaklaşık yüzde 30’luk bir artış gözlemlenirken, birçok veli, fiyatların dengesiz olduğunu mağaza sahiplerine iletti.

CİDDİ FİYAT ARALIKLARI

Okul kıyafetleri sektöründe faaliyet gösteren esnaf Süleyman Çekiç, mağaza müşterilerine birkaç farklı yerden fiyat bilgi alarak alışveriş yapmalarını önerdi. “Takım fiyatları bin 900 ile 2 bin 100 lira arasında değişiyor,” diyen Çekiç, bu yıl sezonun geçen yıla göre yaklaşık on gün daha erken başladığını belirtti. Ayrıca, “Fiyat aralığı ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerine göre değişiklik gösteriyor. İlkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri için kısa ve uzun kollu takımlar ile pantolon ve mont fiyatları bin 900 ile 2 bin 100 lira arasında,” şeklinde ekledi.

PATRONLARIN BEKLENTİLERİ

Esnaf, geçen yıl ile kıyaslandığında fiyatların arttığını vurgulayıp, “Veliler bu yıl daha bilinçli. Okulların açılmasına yaklaşık bir süre olmasına rağmen, erken alımlar başladı. Geçen yılki satışların yüzde 10-15 üzerine çıkmayı bekliyoruz. Fiyatları çok yüksek tutmadık. Geçen yıl bin TL’ye sattığımız üçlü takımı bu yıl bin 250’ye satıyoruz. Yani yüzde 30’luk bir artış söz konusu,” ifadelerini kullandı.

FİYAT VE KALİTE İLİŞKİSİ

Velilere birden fazla yerden fiyat almayı öneren Çekiç, “Veliler, fiyatların dengesizliğinden şikayet ediyor. Burada belirli bir bölge oluştuğu için fiyat dengesizliği yaşanıyor. Birkaç yerden fiyat alırlarsa daha iyi sonuç alabilirler. Çünkü kalite açısından belirgin bir fark yok. Bir öğrenci bu kıyafetleri en fazla 3-4 ay giyiyor; fiyatlar değişiyor fakat kalite genelde aynı kalıyor,” şeklinde düşüncelerini paylaştı.