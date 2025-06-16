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Velimeşe’de Kimya Fabrikasında Yangın

YANGIN OLDUĞU BELİRLENEN FABRİKANIN DURUMU

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’ndeki Avrupa Serbest Bölgesi’ndeki kimya fabrikasında, sabah saat 10.00 civarında yangın meydana geldi. Kısa sürede alevler fabrikanın içinde büyüyerek yayıldı. Olayın bildirilmesiyle birlikte, bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

PATLAMALAR VE MÜDAHALE SÜRECİ

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Bunun yanı sıra, polis TOMA araçları da destek amacıyla bölgeye gönderildi. Fabrikada zaman zaman patlamaların yaşanması nedeniyle, ekiplerin çalışmaları dikkatle yürütüldü. Yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun çabalarla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada ciddi bir hasar oluştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının nasıl çıktığına dair araştırmalar başlatıldı. Çıkış nedeni ile ilgili belirlemeler yapılması için inceleme çalışmaları sürüyor.

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