Veljko Simic Sabah FC’ye Geçti

ÖZBELSAN SİVASSPOR’DA TRANSFER GELİŞMESİ

Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor, Sırp sol kanat oyuncusu Veljko Simic’in transfere gittiğini duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, “sol kanat oyuncusu 30 yaşındaki Veljko Simic’in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile anlaşmaya varıldığı” bildirildi. Kırmızı beyazlı ekip, Veljko Simic’e yeni takımında başarılar diledi.

SIMIC’İN SİVASSPOR’DAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Kıbrıs Rum Kesimi 1. Lig ekiplerinden Omonia Nicosia’dan transfer edilen Simic, Sivasspor forması altında toplam 17 karşılaşmaya çıkma fırsatı buldu. Bu karşılaşmalarda 9 kez ilk 11’de yer alan 30 yaşındaki futbolcu, takıma 1 gollük katkı sağladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Üzgün

Samsunspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından Teknik Direktör Thomas Reis, takımın performansını olumlu buldu ancak forvet konusunda güçsüz olduklarını belirtti.
Kırmızı Işık İhlalinde Kaza Meydana Geldi

Sungurlu'da kırmızı ışık ihlali sonucu motosiklet ile cip çarpıştı; kazada bir kişi ağır olmak üzere iki yaralı var. O anlar güvenlik kamerasında görüntülendi.

