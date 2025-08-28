Veljko Simic Sabah FC’ye Geçti

ÖZBELSAN SİVASSPOR’DA TRANSFER GELİŞMESİ
Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor, Sırp sol kanat oyuncusu Veljko Simic’in transfere gittiğini duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, “sol kanat oyuncusu 30 yaşındaki Veljko Simic’in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile anlaşmaya varıldığı” bildirildi. Kırmızı beyazlı ekip, Veljko Simic’e yeni takımında başarılar diledi.
SIMIC’İN SİVASSPOR’DAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Kıbrıs Rum Kesimi 1. Lig ekiplerinden Omonia Nicosia’dan transfer edilen Simic, Sivasspor forması altında toplam 17 karşılaşmaya çıkma fırsatı buldu. Bu karşılaşmalarda 9 kez ilk 11’de yer alan 30 yaşındaki futbolcu, takıma 1 gollük katkı sağladı.