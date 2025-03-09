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Veljko Simic Taburcu Edildi

AMBULANSA KALDIRILDI, TABURCU OLDU

Göztepe karşılaşmasında takım arkadaşıyla çarpışarak kafa travması yaşayan Sivassporlu futbolcu Veljko Simic, hastaneden taburcu oldu. Sivasspor Kulübü, Göztepe maçında yaşanan olay hakkında açıklama gerçekleştirdi.

ÇARPIŞMA VE MÜDAHALE

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, “Sporcumuz Veljko Simic, Göztepe ile oynadığımız maçın 28. dakikasında takım arkadaşımız Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışmıştır.” ifadesi kullanıldı. Kafasında kanama meydana gelen futbolcuya, sağlık ekibi tarafından sahada ilk müdahale yapılarak ambulans ile Medicana Sivas Hastanesi’ne götürüldü.

KONTROLLER VE TABURCU

Hastanede yapılan kontrollerde Simic’in beyin tomografisinde herhangi bir bulguya ulaşılmadı. Ancak alın ve kaş bölgesindeki ciddi açılma nedeniyle dikiş atıldı. Gerekli tetkikleri tamamlanan ve bir süre gözlem altında tutulan futbolcu, ardından taburcu edildi.

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