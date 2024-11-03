“Veloturk Gran Fondo Çeşme Yarışı”

İzmir’in benzersiz plajlarının, festivallerinin ve Ege mutfağının öne çıktığı Çeşme’de Veloturk Gran Fondo etkinliği düzenlendi. Bisikletleri karne hediyesi olarak çocuklarla buluşturmayı hedefleyen amatör yol bisiklet yarışı, spor ile sosyal bilinç oluşturmayı sağladı. “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesine destek veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, bu yıl sekizinci kez Çeşme’de gerçekleştirildi. Organizasyonun sonunda yapılan törende, başarılı sporculara ödülleri takdim edildi.

YARIŞA KATILIM REKORU

Argeus Travel & Event işbirliği ile Veloturk ve Salcano’nun ana sponsorluğunda düzenlenen bu yarış, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu tarafından desteklenen etkinlikte, 12 farklı ülkeden toplam 708 sporcu yarıştı. Toyota Hybrid ve Pınar Protein sponsorluğundaki organizasyon Shimano ile PT Academy’nin hizmet ve ürün sponsorluğu eşliğinde yapıldı.