Venedik Film Festivali Başlıyor, Savaş Tartışmalarıyla

VENEDİK FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR

Dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olan Venedik Film Festivali, Gazze’deki savaş tartışmaları eşliğinde bugün başlıyor. 82’nci kez düzenlenen bu köklü etkinlik, 27 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Venedik kentindeki Lido adasında gerçekleşiyor. Katılımcı olarak 65 ülkenin farklı kategorilerde yapımlarının yer aldığı festivalde, jeopolitik gelişmelerin etkileri de açığa çıkıyor. Bu bağlamda, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine karşı daha güçlü eleştiriler ve bazı oyuncuların boykot edilmesi yönündeki talepler öne çıkıyor.

AÇIK MEKTUPTA ANLAMLI ÇAĞRI

Festivalin başlamasına günler kala, aralarında ünlü yıldızların bulunduğu birçok sinema profesyoneli açık bir mektup yayımladı. “Venice4Palestine” adlı grup, 24 Ağustos’ta organizatörlere hitaben yaptığı çağrıda, “Gazze’de devam eden soykırımı ve İsrail hükümeti tarafından yapılmakta olan etnik temizliği kınamak konusunda daha cesur ve net olma” vurgusu yaptı. Bu mektuba, Ferzan Özpetek, Marco Bellocchio, Alba ve Alice Rohrwacher, Matteo Garrone gibi tanınmış İtalyan sinema isimlerinin yanı sıra, Ken Loach ve Abel Ferrara gibi uluslararası isimler de destek verdi. Mektupta, festivalin “boş bir vitrine dönüşmesini” engellemek amacıyla kültür ve medya camiasına etkinlik süreince görünürlüklerini kullanmaları istendi. İtalyan basınında büyük yankı uyandıran bu çağrının ardından Bienal yönetiminden bir cevap geldi. Açıklamada, “Bienal ve festival, tarihleri boyunca toplumun ve dünyanın karşı karşıya olduğu en acil sorunlara açık tartışma ve duyarlılık mekanları olmuştur” denildi.

TARTIŞMALI KATILIMCILAR

Bienal yönetimi, bu yıl festivalde Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın “The Voice of Hind Rajab” isimli filminin yarıştığını belirtirken, bu durumu örnek olarak sundu. Film, Ocak 2024’te Gazze’de İsrail ordusunun saldırısında yaşamını yitiren 6 yaşındaki Hind Rajab’ın hikayesini işliyor. Venice4Palestine grubu, ayrıca imzasız bir metinle ünlü sanatçıların festivale katılımlarının geri çekilmesini talep etti. Gal Gadot ve Gerard Butler gibi isimlerin festivalde temsil edilen “In the Hand of Dante” filminde rol aldıkları belirtilirken, bu ikiliye yönelik eleştiriler de gündeme geldi. Gadot, askeri geçmişi ve 7 Ekim saldırıları sonrası İsrail’e destek vermesi nedeniyle hedef haline geldi, Butler ise geçmişteki destek etkinliklerinden ötürü eleştirildi.

DESTEK GÖSTERİSİ PLANI

Venice4Palestine grubu, festivalin bulunduğu Lido adasında Filistin’e destek gösterisi yapma planını duyurdu. İtalya’nın İsrail Büyükelçisi ise, Venedik Film Festivali gibi kültürel etkinliklerin “nefret megafonu değil köprü olması gerektiğini” savundu. Büyükelçi Jonathan Peled, “Sinema dünyasının önde gelen isimlerinin, festivalin prestijini İsrail’e karşı tek taraflı suçlamalarda kullanması endişe verici” ifadelerini kullandı. Festival, 27 Ağustos akşamı Francis Ford Coppola’nın ödül takdim töreniyle açılacak ve 6 Eylül’deki ödül töreniyle sona erecek. Bu yıl 21 film Altın Aslan için yarışırken, ana yarışma dışı kategorilerde ise 70 uzun metrajlı film festivale katılıyor. Türkiye bu yıl ana yarışmada yer almasa da, “Boşluğa Vaaz” ve “İlahi Komedya” gibi filmler farklı kategorilerde dikkat çekiyor. Ana yarışmada, Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın “Le Mage du Kremlin” gibi ilgi çekici yapımlar da yer alıyor. Kathryn Bigelow’un yeni filmi “A House of Dynamite” da yarışmada dikkat çeken diğer bir yapım.