Venedik’te Düğün, Protesto Hazırlıkları Sürüyor

Venedik’in kenarındaki bir ara sokakta, duvar resimleriyle çevrelenmiş bir binada genç bir grup etkin bir şekilde çalışıyor. Broşürler, posterler ve dövizler her yerde serili. Dev bir afişi dar sokaktan geçirebilmek için beş kişi, akrobatik hareketler sergiliyor. Tüm bu hazırlık, dünyanın en zenginlerinden biriyle buluşmak için yapılıyor. Ay sonunda Venedik’te evlenmesi planlanan ABD’li milyarder Jeff Bezos’un düğünü için “karşılama komitesi” niyetine protestolar düzenleniyor. Forbes dergisine göre, 215 milyar dolarlık servetiyle dünyada en zengin üçüncü kişi olarak bilinen Bezos’un, nişanlısı Lauren Sanchez ile Venedik’te düğün yapacağı geçen Nisan’da kentin belediye başkanı tarafından doğrulandı. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, “Düğünü Venedik’te yapmasını ona biz teklif ettik” derken, Bezos’un “dünyada söz sahibi dostlarının” kente gelmesini “büyük bir onur” olarak tanımlıyor.

DÜĞÜN VE SORUNLAR

Ancak, Venedik’te durum herkes açısından aynı değil. Jeff Bezos’un düğünü, kentin uzun süredir müzdarip olduğu sorunların sembolü haline geliyor. Yıllardır nüfus kaybı yaşayan ve kitlesel turizmin etkisiyle “eğlence parkı” haline geldiği eleştirilen bu kentte, ziyaret edenler bu sorunların izlerini hemen görmeye başlıyor. Santa Lucia Tren İstasyonu’ndan şehre giriş yapanlar, Büyük Kanal manzarasıyla birlikte “ayakbastı ücreti” için kurulan gişelerle karşılaşıyor. Sokaklarda dolaşanlar ise barınma sorunu ve aşırı turizmle ilgili şikayetleri anlatan duvar yazıları ve afişlerle karşılaşmadan edemiyor. Son haftalarda bu afişlerin baş hedefi Jeff Bezos’a dönüşmüş gibi gözüküyor. Venedik lehçesinde Bezos’a “arka tarafını” öpmesi çağrısında bulunan çıkartmalar ve uzay şirketi olan Bezos’u bir roketin üzerinde gösteren posterler, “Bezos’a yer yok, Oligarklara yer yok” ifadeleri yer alıyor. Düğünün kesin olarak yapılacağı mekan açıklanmamış olsa da, basında çıkan haberlerde 24-26 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca kutlamaların yapılacağı ve olası mekanlar arasında Scuola Grande della Misericordia ile San Giorgio adasının yer alabileceği bilgisi aktarılıyor.

DAVETLİ LİSTESİ VE GÜVENLİK SORUNLARI

Bezos ve Lauren Sanchez’in, milyarder işadamının “Koru” isimli yatında kalacağı ifade ediliyor. Diğer konuklar için ise Venedik’in en lüks otellerinden Gritti Palace, Cipriani, Aman gibi birkaç otelin haftalar öncesinden kapatıldığı bildiriliyor. Resmi davetli listesi açıklanmamakla birlikte, Ürdün Kraliçesi Rania, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner, Bill Gates, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Leonardo Di Caprio gibi ünlü isimlerin düğün için Venedik’e gelebileceği söylentileri var. Belediye Başkanı Brugnaro, davetli sayısının 200 kişiyle sınırlı olduğunu ve bunun kentin normal işleyişini etkilemeyeceğini ifade ediyor. Ancak, aktivistler davetli sayısı az olsa da bunların “herhangi bir 200 kişi olmadığını”, güvenlik önlemlerinden kapatılan mekanlara ve su taksilerinin engellenmesine kadar birçok yan etkinin ortaya çıkacağını savunuyor.

PROTESTOLAR VE TEPKİLER

Gecelik oda fiyatlarının 14 bin euro’ya kadar yükseldiği Gritti Palace’ta çalışan bir personel, isim vermekten kaçınarak ay sonunda büyük bir ABD’li ismin kutlamalar için oteli kapattığını doğruluyor. Otelin barında, Venedik’in ünlü içkisi Bellini’nin bir kadehi için 29 euro verilmesi gerekiyor. Bir garson da, lüks turizm sektörü ve müşterileriyle ilgili özel bir şikayetinin olmadığını ve kutlamalar için heyecanlı olduğunu ifade ediyor. Fakat, bu olumlu ruh hali kentin genelinde hissedilmiyor. Bezos’u “kenti satın almaya çalışmakla” suçlayan bir grup aktivist, geçtiğimiz Perşembe günü, düğünün gerçekleşmesi beklenen San Giorgio adası üzerindeki çan kulesinde bir protesto eylemi düzenledi. Kuleye Bezos isminin üstüne çarpı atan dev bir afiş asan grup, “eyleme devam” sözü veriyor: “Bu henüz ilk tadım, düğün pastasının boğazında kalmasını sağlayacağız.” Aktivistler, “Venedik satılık değil, kiralık değil, dünyanın en zengin adamlarından birinin düğününe arka plan fonu olacak bir yer değil” diyerek, şehrin “lüks turizmin, spekülasyonun ve ortak mirasın satılmasının baskısı altında boğulduğunu” savunuyor.

Venedik, geçmişte de dünya çapında ünlü isimlerin ihtişamlı düğünlerine ev sahipliği yapmıştı. Örneğin, Hollywood yıldızı George Clooney ile avukatı Amal Alamuddin’in 2014’teki düğünü hafızalarda yer etmiştir. Jeff Bezos’un düğününe karşı düzenlenen eylemleri takip ederken, bir kitabevinin çalışanıyla sohbet ettim. 40’lı yaşlarındaki kadın çalışan, bu kadar yüksek tepkinin kentin aşırı turizmle ilgili sorunları ve Bezos’un ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Protesto afişlerini hazırlayan Morion Laboratuvarı grubu ise şu açıklamayı yapıyor: “Bezos sadece Amazon’un ve Blue Origin’in sahibi değil, aynı zamanda nüfusun geri kalan yüzde 99’una karşı olan o ultra zengin yüzde 1’in en belirgin sembollerinden biri. Bezos, sadece kendisini değil, finansal ve teknolojik oligarşiyi temsil ediyor: sömürü, güç yoğunlaşması ve hayatların kontrolü.” Aktivistler, düzenli aralıklarla eylemlere devam edeceklerini ve “Bezos’a hep birlikte bir karşılama komitesi hazırlayalım” diyerek destek istemeye devam edeceklerini belirtiyor.