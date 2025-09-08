Venedik’te Regata Storica Heyecan Verdi

VENEDİK’TE HISTORIK GEÇIT TÖRENİ

Venedik, 8 Eylül — İtalya’nın Venedik şehrinde her yıl gerçekleştirilen ve geleneksel bir etkinlik olan Regata Storica, bu yıl da Büyük Kanal üzerinde etkileyici manzaralar ortaya koydu. Bu tarihi tekne geçit töreni ve kürek yarışları, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini topladı.

GÖRSEL ŞÖLEN

Regata Storica, Venedik’in kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturuyor ve her yıl şehrin tarihi atmosferini renklendiriyor. Katılımcılar, geleneksel kıyafetler giyerek yarışma heyecanını daha da artırıyor. Büyük Kanal üzerindeki bu etkileyici etkinlik, Venedik’in tarihi dokusunu yansıtırken, aynı zamanda şehrin sosyal yaşamına da katkı sağlıyor.