Venezuela, Çin ve Rusya’yla dost

MADURO’NUN RUSYA ZİYARETİ

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya seyahati sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Moskova’da gerçekleştirilen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılan Maduro, burada Çin lideriyle önemli bir toplantı yaptı. Venezuela Devlet Televizyonu’ndan (VTV) yapılan açıklamaya göre Maduro, mevkidaşı Cinping’e “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nde sadık dostlarınız ve yeni bir dünya için çalışmaya devam etmek isteyen insanlar var.” sözlerini iletti.

ÇİN- VENEZUELA DOSTLUĞU

Maduro, elde edilen olumlu sonuçların artacağına inandığını belirtti. “Bu toplantının, birlikte ilerlemeye devam etmemiz için güçlü ve kesin yönergeler üreteceğinden eminim.” dedi. Venezuela’nın, Çin ile olan yakın dostluğuna vurgu yapan Maduro, “Bugün gerçekten de yeni güç eksenlerinin ortaya çıktığı, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin yanı sıra Latin Amerika ve Karayipler gibi bölgelerin uyandığı çok kutuplu bir dünyanın eşiğindeyiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Şİ CİNPİNG’İN AÇIKLAMALARI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Maduro’yu “eski bir dost” olarak tanımladı ve “Yeni düzeyde işbirliği ve iki ülke arasındaki pratik ilişkileri daha da ilerletmek için sizinle çalışmaya hazırım.” diyerek işbirliği taahhüdünde bulundu. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi açısından kritik öneme sahip.