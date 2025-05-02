Venezuela’da 1 Mayıs Yürüyüşü Gerçekleşti

VENEZUELA’DA 1 MAYIS GÖSTERİLERİ YAPILDI

Venezuela’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla geniş katılımlı bir gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Başkent Karakas’taki Özgürlük Caddesi’nde bir araya gelen binlerce kişi, bu özel günü kutlarken, ABD tarafından sınır dışı edilip El Salvador’daki mega hapishaneye gönderilen 250 Venezuelalı göçmenin serbest bırakılmasını da talep etti. Kalabalık grup, ellerinde döviz ve pankartlar taşıyarak, müzikler ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ayrıca, ABD’nin Venezuela’ya yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı da protestolar yapıldı.

BİRLEŞİK SOSYALİST PARTİSİ ORGANİZE ETTİ

Yürüyüş, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) tarafından organize edildi. Etkinliğe, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı bakanlar da katılarak destek verdiler. Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Maduro, işçi sınıfının mücadelesinin önemine dikkat çekerek, devrimci hükümetin kazanılmış hakları korumaya devam edeceğini vurguladı. Maduro, “Venezuelalılar, 21. yüzyıl Bolivarcı sosyalizminin inşasına vatanseverlik, birlik, dürüstlük ve çalışkanlıkla bağlıdır. Kendini saygın kılmayan kişi değersizdir. Özgür bir kadın ya da erkek olarak, onuruyla dimdik duran herkes, hem halkın hem de Tanrı’nın saygısını kazanır ve her mücadelede zafere ulaşma hakkına sahip olur.” dedi.