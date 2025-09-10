Venezuela’da Askeri Hareketlilik Artıyor

ABD’NİN ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler’de olağanüstü bir askeri varlık gösterdiğini ifade etti. Maduro, Rusya’nın RT kanalına yaptığı açıklamalarda, ABD’nin Karayipler’de, Venezuela’ya yakın bölgelerde 8 savaş gemisi konuşlandırdığını ve bunun daha önce yaşanmamış bir durum olduğunu vurguladı. Maduro, “Karayipler’de benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik var. Nükleer denizaltılar konuşlandırıldı ve bizi hedef alan 1200 füze bulunuyor. Pentagon’un başındaki kişi Porto Riko’ya geldi. Porto Riko Valisi, bölgede Venezuela’ya yönelik hareket için bir askeri üssün bulunduğunu söyledi. Porto Riko, bu plana dahil edildi.” şeklinde konuştu.

SAVAŞ PLANI SUÇLAMALARI

Maduro, ABD’nin dünyadaki siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri hegemonyasını zayıflatmak amacıyla bir savaş planı oluşturduğunu savundu. “Bunu yapması imkansız. Zaten çok kutuplu bir dünya gerçeği oluşmuş durumda.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, ABD yönetiminin halkı Güney Amerika’da bir savaşa çekmek istediğini ve ABD’nin Venezuela’nın petrolü ve altınına göz diktiğini iddia etti. Papa Franciscus ile yaptığı bir görüşmeyi hatırlatan Maduro, “Papa, bunu iki yıldan fazla bir süre önce söylemişti. ‘Üçüncü dünya savaşına gidiyoruz demiyorum, üçüncü dünya savaşı çoktan başladı.’ Ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Uyuşturucu TRAFİĞİ İDDİALARI

Devlet Başkanı Maduro, Güney Amerika ve dünya genelindeki uyuşturucu trafiğinin ABD tarafından yönetildiğini ve gerçek mafyaların ile kartellerin ABD’de yer aldığını öne sürdü. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele için ordunun daha fazla ve etkili olarak kullanılmasına dair imzaladığı kararnamesini hatırlattı. Bu kapsamda, ABD, ağustos ayının sonunda Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini gönderdi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, buna karşılık olarak ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve “herhangi bir saldırıyı püskürtmeye” hazır olduğunu ifade etti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de, ABD ordusunun Venezuela’da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu belirtti.