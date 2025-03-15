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Venezuela’da Korkunç İntihar Anı Kamerada

OLAYIN ŞOK EDİCİ DETAYLARI

Venezuela’da meydana gelen trajik bir olayda, 44 yaşındaki Yohan Manuel Ventura, bir sokak temizleme kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak yaşamına son verdi. Bu korkunç anlar, güvenlik kamerası tarafından ayrıntılı bir şekilde kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Yohan Manuel Ventura’nın intihar anı, güvenlik kayıtlarına yansıdı. Görüntüler, olayın ne denli şok edici olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tür olaylar, toplumda derin izler bırakırken, yaşanan acı dolu anların da unutulmaz hale gelmesine yol açıyor.

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