Venezuela’da Milis Girişimi Artıyor

VENEZUELA’DA GÖNÜLLÜ KATILIM ARTIYOR

Venezuela’da Ulusal Bolivarcı Milis Gücü’ne katılım için yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırıyor. Bu gelişme, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’nin Karayip Denizi’ne üç savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıyla gerçekleşiyor. Maduro, gönüllü kayıtlardaki artışın vatanseverliğin bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

KATILIM İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü’ne katılım işlemlerinin bugün de sürdüğünü ifade etti. “Bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar, toprak bütünlüğünün teminatıdır” diye ekledi. Bu açıklamalar, Maduro’nun halkı bir araya getirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Edirne’de Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yaklaşık 400 sporcu ile tamamlandı. Fenerbahçe, 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde şampiyonluk kazandı; ödüller yerel yetkililerce verildi.
Kırmızı Et Ürünlerinde Tağşiş Devam Ediyor

Türkiye'de kırmızı et ürünlerinde, köfte ve sucuk gibi gıda maddelerinde kanatlı etleri ve organ etlerinin kullanımı devam ediyor, cezalar etkili olmuyor.

