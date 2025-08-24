Venezuela’da Milis Girişimi Artıyor

VENEZUELA’DA GÖNÜLLÜ KATILIM ARTIYOR

Venezuela’da Ulusal Bolivarcı Milis Gücü’ne katılım için yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırıyor. Bu gelişme, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’nin Karayip Denizi’ne üç savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıyla gerçekleşiyor. Maduro, gönüllü kayıtlardaki artışın vatanseverliğin bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

KATILIM İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü’ne katılım işlemlerinin bugün de sürdüğünü ifade etti. “Bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar, toprak bütünlüğünün teminatıdır” diye ekledi. Bu açıklamalar, Maduro’nun halkı bir araya getirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.