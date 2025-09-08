Venezuela’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

VENEZUELA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Venezuela merkezli Telesur’un aktardığına göre, Bolivarcı Ulusal Polis Teşkilatı’ndan (PNB) gelen açıklamada, ülkenin Falcon eyaleti kırsalında düzenlenen bir operasyonda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirtilen ve uçakların iniş kalkışını sağlayan bir pistin imha edildiği belirtildi. Pistin yaklaşık olarak 500 metre uzunluğunda olduğu vurgulandı. Açıklamada, bölgede uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

SAVUNMA BAKANI’NDAN ASKERİ GÜÇLENME AÇIKLAMASI

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonuna verdiği röportajda, Venezuela’nın Karayip bölgesindeki askeri gücünü artıracağını belirtti. Lopez, Karayipler ve Atlantik cephesi olarak bilinen 5 eyaletin askeri varlığının özel bir şekilde güçlendirileceğini dile getirerek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı doğrultusunda hareket ettiklerini aktardı. Ayrıca, uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen çalışmaların Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde sürdüğünü hatırlattı ve “Kimse bizim yerimize bu işi yapmaya gelmeyecek. Kimse bu topraklara ayak basıp bizim yapmamız gereken işi yapmayacak.” şeklinde uyarıda bulundu.

VAZGEÇİLMEZ ÜRETİM SÜRECİ

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri varlığı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Venezuela’ya yönelik ciddi tehditler olduğunu biliyoruz, ülkemize yönelik saldırılar olduğunu biliyoruz. Ancak Venezuela’daki üretim sürecini durdurmak mümkün değildir.” açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele için ordunun daha etkin kullanılmasına yönelik emir vermişti.

ABD’DEN ÖDÜL YÜKSELTME

Maduro, on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles”in lideri olduğu iddialarına maruz kalırken, ABD Hazine Bakanlığı, bu karteli 25 Temmuz’da “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımladı. 8 Ağustos’ta ABD yönetimi, Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesi için sunduğu bilgi karşılığında daha önceden 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara çıkardığını duyurdu.

MADURO’DAN SAVUNMA MESAJI

Maduro, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesine yönelik yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır.” ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Trump’ın talimatıyla 28 Ağustos’ta, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ve 7 savaş gemisiyle oluşan deniz grubunun bölgeye yöneldikleri bilgisi gündeme geldi.