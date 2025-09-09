Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ABD’yi eleştirdi

VENEZUELA DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN AÇIKLAMALAR

Devlet televizyonu VTV’deki basın toplantısında Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela’nın uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanmasına yanıt verdi. Rodriguez, ABD’nin yasa dışı uyuşturucu ticareti alanındaki rolünü eleştirerek, “ABD, bu sorunu kendi içinde çözmeli, buraya gemi göndermekten çok daha kolay olur” dedi. Rodriguez, ABD’nin uyuşturucu konusundaki tutumunun ikiyüzlü olduğunu ifade etti.

ABD ASKERİ VARLIĞINI ELEŞTİRDİ

Rodriguez, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını kınadı. Konuşmasında, bu adımın “çılgınlık ve tehlikeli bir gösteri” olduğunu belirtti. Uyuşturucu ticaretine ilişkin olarak kokainin Pasifik üzerinden gittiğini ve Kolombiya’da üretilen kokainin büyük bir kısmının buradan çıktığını vurguladı. “ABD gerçekten kokaini engellemek isteseydi, gemileri orada olmalıydı” diye ekledi.

ABD’YE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Rodriguez, ABD’nin Venezuela’yı uyuşturucu ticaretiyle suçlamasının “tamamen bir aldatmaca” olduğunu savundu. Bu durumun arkasında ülkenin doğal zenginlikleri üzerindeki kontrolü ele geçirme amacının bulunduğunu ifade etti. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadelenin yaygınlaştırılması talimatını vermişti.

SAVUNMA STRATEJİSİ VE MİLİS SEFERBERLİĞİ

ABD, ağustos ayı sonunda Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermiş, buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini belirterek, her türlü saldırıya karşı hazır olduklarını açıkladı. Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela’daki rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu ifade etti.