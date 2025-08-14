Venezuela, Güvenlik Önlemleri Alıyor

MADURO’DAN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki tüm eyaletlerde güvenliği artırmak amacıyla yeni tedbirler aldıklarını duyurdu. Maduro, başkent Karakas’ta yapılan bir etkinlikte yaptığı konuşmada, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ‘yeni bir aşamaya’ geçtiklerini ifade etti.

ÜLKEDE BARIŞ VE İSTİKRAR ÇABALARI

Aldıkları yeni önlemlerin, ülkenin barış ve istikrarını sağlama gayretlerinin bir parçası olduğunu belirten Maduro, “Bugün, ülkenin 24 eyaletinde ve başkent Karakas’ta iç güvenliğimizi daha da güçlendirecek özel bir harekat başlıyor” dedi. Bu harekatın, güvenlik ortamını daha da iyileştirmek için önemli bir adım olduğu vurgulandı.