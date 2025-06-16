Venezuela İle Ticaret Hedefi Yükseliyor

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İki ülkenin liderleri; biz bakanlar ve iş insanlarına 3 milyar dolarlık bir dış ticaret yıllık hedefi ortaya koydular. 6 yıl önce Türkiye ile Venezuela arasındaki toplam ticaret, 152 milyon dolardı. 2024 itibariyle bu rakamı 665 milyon dolara çıkardık. Yaklaşık 4 kat artışı 5 yılda başardık. Bu tempoyu sürdürdüğümüz takdirde 3 milyar dolarlık yıllık hedefe birkaç yıl içerisinde ulaşmak mümkün olacak” şeklinde konuştu.

VENEZUELA İLE TİCARETİN ARTACAĞI BEKLENİYOR

Venezuela Ticaret Fuarı ve İkili İş Görüşmeleri programının açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlendi. Programa Bolat’la birlikte Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy, İhracatı Teşvikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniella Cabello, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda Türk ve Venezuelalı iş insanı katıldı. Bakan Bolat, gıda, sanayi, enerji, lojistik hizmetler ve turizm gibi önemli sektörlerde Türk ve Venezuelalı firmalar arasında yapılan iş birliklerinin fuar aracılığıyla güçleneceğini belirtti.

VENEZUELA, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI OLDU

Bolat, “İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl hızlandığını gösteren önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. 1950’de kurulan diplomatik ilişkilerden bu yana 75 yıl geçti. Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda hızla ilerliyor. Venezuela, Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor. Gelecek süreçten umutluyuz” dedi.

DIŞ TİCARET HEDEFİ YENİDEN BELİRLENDİ

Bolat, “İki ülkenin liderleri; biz bakanlar ve iş insanlarına 3 milyar dolarlık bir dış ticaret yıllık hedefi belirttiler. Şu anki karşılıklı ticaretimiz 665 milyon dolar, ancak Venezuela’nın 15 milyar dolarlık toplam ithalatında Türkiye’den çeşitli pazar payları olabiliyor. Eğer iyi çalışırsak daha fazla iş birliği sağlanabilir” şeklinde ifade etti.

SEYAHATLER HIZLANIYOR

Bolat, ayrıca turizm alanında da iki ülke arasındaki ilişkilerin hızlı bir şekilde geliştiğini belirtti. “Türk Hava Yolları’nın 2016’da başlattığı seferlerle haftada 8 uçuş oluyor. Uçaklar sürekli dolu. Bu da insanlarımız arasındaki seyahatlerin artığını gösteriyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın alacağı kararlarla sefer sayılarının artacağını düşünüyoruz” diye ekledi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER DERİNLEŞİYOR

Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy, Türk firmalarının kendileri için referans olduğunu ve iki ülkenin coğrafi meselelerin ötesinde dostluklarını güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti. Ülkesinin ihracatını çeşitlendirmek için çalıştıklarını belirten Godoy, tarım, üretim ve turizm sektörlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

ÖNEMLİ ÜRÜNLERİN TESCİLİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Venezuela İhracatı Teşvikten Sorumlu Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Daniella Cabello ise, “Dost ülke Türkiye’ye 633 ürünün tescili için geldik. En yüksek kalite standartlarında üretilmiş bu ürünleri ve hizmetleri sunmaya geldik” dedi. Cabello, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 72. yılına atıfta bulunarak, ekonomik gelişim açısından karşılıklı güvene dayalı ve saygılı bir gelecek için iş birliğini artırmayı umduğunu vurguladı.