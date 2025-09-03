Venezuela İletişim Bakanı Nanez, Videonun YAPAY Zeka ile Üretildiğini Belirtti

BAKAN NANEZ’İN AÇIKLAMALARI

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşımda bulunduğu uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun “büyük olasılıkla” yapay zeka ile üretildiğini belirtmiş. Nanez, sosyal medya üzerinden Trump’ın Venezuela açıklarında bir gemiye yönelik saldırısına dair paylaşılan görüntüleri yorumlarken, “Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de ‘kanıt’ olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel.” ifadelerini kullanmış.

YAPAY ZEKAYA D İKKAT ÇEKTİ

Nanez, mevcut görüntüleri kesin olarak doğrulamanın mümkün olmadığını, ancak birçok unsurun videonun yapay zeka ile üretildiğini gösterdiğini vurgulamış. Açıklamalarında, “Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor fakat bu patlama, gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş.

RUBIO’YA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun sosyal medya paylaşımına da tepki gösteren Nanez, “Yeter artık Marco Rubio, savaşı körüklemeyi ve Başkan Donald Trump’ın ellerini kana bulamaya çalışmayı bırak. Venezuela bir tehdit değildir.” şeklinde ifadeler kullanmış. Katıldığı bir basın toplantısında, Trump, ülkesinin Karayipler’in güneyinde, Venezuela’dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Trump, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detayları paylaşırken, 11 kişinin öldüğünü aktarmış ve ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini belirtmiş.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray’da Uzay Komutanlığı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Trump, “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela’dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik.” ifadelerini kullanmış. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkanın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler’de ölümcül saldırı düzenledi.” sözlerine yer vermiş.