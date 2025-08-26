Venezuela, Kolombiya Sınırına Asker Gönderiyor

VENEZUELA SINIRINA ASKER VE POLİS KONUŞLANDIRIYOR

Güney Amerika’nın Venezuela ülkesi, Kolombiya sınırında 15 bin asker ve polis konuşlandırma kararı almış durumda. İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınırdaki Zulia ve Tachira eyaletlerine güvenlik güçlerinin kısa sürede konuşlanacağını açıkladı. Cabello, “Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz” diye belirtti. Bakan, sınırda yasadışı faaliyetlere izin vermeyeceklerini ve “Ülkenin her yerinde birliklerimiz var; görev neyse onu yapıyorlar. Verilecek yanıt, Venezuelalıların barışını ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu, herhangi bir olasılığa hızlı şekilde karşılık vermek için etkili bir muharip birliktir.” sözlerini ekledi.

Uyuşturucu OPERASYONLARI VE MADURO’NUN ÖDÜLÜ

Cabello, son günlerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Operasyonlarda 480’den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025’te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik” ifadesini kullandı. ABD hükümeti, 8 Ağustos’ta Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun tutuklanması için bilgi sağlamaya yönelik ödül miktarını daha önceki 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini açıkladı. Maduro’nun ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles” örgütünün lideri olduğu belirtiliyor. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da bu karteli “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımladı.

ABD’YE YÖNELİK ASKERİ HAREKETLER

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele için ordunun daha etkin kullanılmasını isteyen bir kararname imzalamıştı. CNN’e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi de Trump’ın talimatı doğrultusunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ve çeşitli görevlerde bulunacak denizcilerin gönderilmesine karar verildiğini aktardı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin kendisi için artırdığı ödül miktarının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Petro ise 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası bir işgalinin bölgeyi “Suriye’ye dönüştürebileceği” konusunda uyarıda bulundu.