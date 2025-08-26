Venezuela, Kolombiya Sınırına Asker Gönderiyor

ASKER VE POLİS KONUŞLANDIRILACAK

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polis gönderileceğini açıkladı. Zulia ve Tachira eyaletlerinde güvenlik güçlerinin yerleştirilmesi planlanıyor. Cabello, kadın ve erkeklerden oluşan 15 bin kişilik askeri ve polis konuşlanmasına kısa sürede başlayacaklarını belirterek, “Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz” dedi.

OPERASYONLARIN BAŞARILARI

Cabello, son dönemlerde gerçekleştirilen güvenlik operasyonlarına yönelik değerlendirmesinde ise önemli bilgilere yer verdi. “Operasyonlarda 480’den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025’te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik” şeklinde konuştu. Bu durum, Venezuela’nın uyuşturucu ile olan mücadelesinin ciddiyetini gün yüzüne çıkartıyor.