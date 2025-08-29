Venezuela Kripto Para Kullanımını Artırıyor

VENEZUELA’DA KRİPTO PARA KULLANIMINDAKİ ARTIS

Venezuela’nın ekonomik sorunları derinleşirken, halk geleneksel bankacılık sisteminden uzaklaşmaya devam ediyor. Hükümetin ekim ayında Venezuela Bolivarı’nı korumayı bırakmasının ardından yaşanan büyük değer kaybı, kripto para kullanımını zorunlu hale getiriyor. Ekonomist Aarón Olmos’un belirttiği gibi, Venezuelalılar yüksek enflasyon, düşük gelirler ve bankacılık zorluklarıyla başa çıkmak için dijital varlıkları hayatta kalma aracı olarak benimsedi. Chainalysis’in ‘2024 Kripto Benimseme Endeksi’ raporuna göre, Venezuela kripto para kullanımında dünya genelinde 13. sırada bulunuyor. Ülkedeki kripto para kullanımı, geçen yıl yüzde 110 oranında bir artış gösterdi.

BÜYÜK BİR YELPAZEDE KRİPTO PARA KABUL EDİLİYOR

Küçük aile işletmelerinden büyük perakende zincirlerine kadar geniş bir yelpazede, Binance ve Airtm gibi platformlar aracılığıyla kripto para kabul ediliyor. Telefon aksesuarları satın alan Victor Sousa, Financial Times’a “Artık bunu kabul eden çok yer var. Plan bir gün birikimlerimi kripto parada tutmak.” şeklinde ifade ediyor. Venezuela Mali Gözlemevi tarafından sağlanan verilere göre enflasyon mayıs ayında yüzde 229’a ulaşmış durumda. Bu durum, vatandaşların geleneksel havale sistemleri yerine kripto para transfer yöntemlerini tercih etmesine yol açıyor. 2023 yılı itibariyle dijital varlıklar, eve gönderilen 5,4 milyar dolarlık havalelerin yüzde 9’unu oluşturdu.

BİNANCE KISITLAMALARI VE ECOSISTEMİN DAYANIKLIĞI

ABD’nin Venezuela finansal sektörüne yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle, Binance gibi platformlar, yaptırım altındaki bankalar ve kişilerle bağlantılı hizmetleri kısıtlamak zorunda kalıyor. Bağlantı sorunları da yaygın kullanımı engelleyen bir diğer faktör. Bununla birlikte, uzmanlar ekosistemin dirençli olduğunu ifade ediyor. Venezuela, 2018 yılında kendi dijital para birimi petro’yu piyasaya sürdü ancak bu proje geçen yıl sonlandırıldı. Aynı zamanda ana borsa düzenleyicisi, 2023 yılında petrol bağlantılı işlemlerle ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle kapatıldı.