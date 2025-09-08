Venezuela’nın Ekonomik Krizi Artıyor. Milyonlar Kripto Para Birimlerine Yöneliyor. USDT Tercih Edilen Ödeme Yöntemi. Stablecoinler, İşlemlerin Yüzde 47’sini Oluşturuyor. Sermaye Kontrolleri Paralel Piyasalar Yarattı. Düzenli Harcamalar Artık Stablecoinlerle Yapılıyor

VENEZUELA’DA KRİPTO PARALARA YÖNELİM KAPANIYOR

Venezuela’nın ekonomik krizi derinleşiyor ve bu durum milyonlarca vatandaşı hayatta kalmak için kripto para birimlerine yönelmeye itiyor. Chainalysis’in 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi’ne göre, Venezuela, kişi başına kullanımda dünya genelinde dokuzuncu sıraya yükseldi. Bu veriler, geleneksel finansal sistemin iflas ettiği bir ülke açısından kripto para birimlerinin alternatif çözümler sunduğunu açıkça ortaya koyuyor.

FARKLI DÖVİZ KURLARI HİZMETTE

Venezuela’da şu anda ABD doları için üç farklı kur mevcut. Resmi Merkez Bankası kuru, 151,57 bolívar iken, serbest piyasa fiyatı 231,76 bolívar ve Binance’daki USDT kuru 219,62 bolívar seviyesinde işlem görüyor. Vatandaşlar ve işletmeler, USDT’nin para dönüştürme kolaylığı ve güvenilirliği nedeniyle bu kuru tercih ediyor. Ledn’in kurucu ortağı Mauricio Di Bartolomeo, “USDT artık hem daha iyi bir dolar hem de sosyal sınıflar arasında finansal eşitleyici işlevi görüyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

STABLECOINLERİN ROLÜ ARTIYOR

Stablecoinler, 2024 yılında Venezuela’nın 10.000 doların altındaki tüm kripto işlemlerinin yüzde 47’sini oluşturdu. Genel kripto faaliyeti geçen yıl yüzde 110 artış gösterdi. Di Bartolomeo, apartman aidatı, güvenlik hizmetleri ve bahçıvanlık gibi rutin harcamaların dahi artık stablecoinler cinsinden kote edilip ödendiğini aktardı. Küçük bakkallardan orta ölçekli işletmelere kadar, USDT, tercih edilen ödeme yöntemi olarak fiat nakdin yerini aldı.

SERMAYE KONTROLLERİ PARALLEL PİYASALAR DOĞURDU

Venezuela hükümetinin dayattığı sermaye kontrolleri, döviz ve dijital varlıklar için paralel piyasalara yol açtı. Petrol şirketleri ve diğer sektörler de gittikçe daha fazla stablecoinlere yöneliyor. Bu durum, kripto para birimlerinin ülkede nasıl önemli bir rol üstlendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.