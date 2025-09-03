Venezuela’nın Zenginlikleri Halkındır, Dedi Maduro

MADURO’DAN ABD’YE AÇIKLAMALAR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’taki bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi. Bu buluşmada, ABD’nin ülkeye yönelik olası askeri müdahalesi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesine hitaben, “Trump’ın ellerini kana bulamak istiyorlar, buradan Trump ailesine sesleniyorum, Trump’ın ellerini kanla lekelemek istiyorlar. Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor.” şeklinde konuştu. Maduro, ABD’nin amacının ne olduğunu bildiklerini ifade ederek, “Gerçekte neden geldiklerini biliyorsunuz. Venezuela’nın petrolünü bedavaya ele geçirmek, ülkenin başlıca gaz rezervlerini kontrol altına almak istiyorlar. Ama buradan, başkent Karakas’ın sokaklarından, okuduğum üniversiteden size sesleniyorum: Venezuela’da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak.” sözlerini kaydetti.

ZENGİNLİKLER HALKA AİT

Venezuela’nın zenginliklerinin halka ait olduğunu vurgulayan Maduro, “Her defasında bir hikaye uyduruyorlar, asıl niyetlerini biliyoruz. O petrol rezervleri Maduro’ya ait değildir, aynı şekilde ABD’ye de ait değildir. O petrol çocukların, gençlerin ve tüm Venezuela halkınındır. Buradan ABD’li gençlere sesleniyorum. Ülkenin bütçesi savaşa, işgale, füze göndermeye ya da halka bomba yağdırmaya harcanmıyor.” şeklinde ifadeler kullandı. ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun daha fazla etkin bir şekilde kullanılmasını istemişti.

CARTEL DE LOS SOLES

Maduro’nun, on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles”in lideri olduğu öne sürülüyor. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da “Cartel de los Soles”i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımlamıştı. ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine dair bilgi sağlanması karşısında ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkardığını duyurdu. Maduro, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalelerine karşı yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır.” dedi.

ABD’NİN ASKERİ HAREKETLERİ

Trump’ın talimatıyla, 28 Ağustos’ta Karayipler bölgesine Venezuelalı açıklarına gönderilen bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirildi. Bu gelişmeler, Maduro’nun ülkesine yönelik tehditlere karşı aldığı sert tavrın bir tezahürü olarak öne çıkıyor.