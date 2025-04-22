Venezuela, Papa Franciscus İçin Yas İlan Etti

VENEZUELA’DA ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Venezuela, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un ölümü dolayısıyla 3 günlük ulusal yas süresi başlattı. Devlet televizyonunda aktarılan bilgilere göre, Papa Franciscus’un vefatının ardından Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi imzalandı ve yas süreci resmen başladı. Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ve sivil ile askeri tesislerde bayrakların yarıya indirileceği bildirildi. Ayrıca, ülke genelinde halka açık şenlik ve kutlamaların yapılması yasaklandı.

DEVLET BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır.” diye belirtti. Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle Arjantin ve Brezilya da7 günlük ulusal yas ilan eden ülkeler arasında yer aldı.