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Venezuela, Papa Franciscus İçin Yas İlan Etti

ULUSAL YAS İLANI

Venezuela, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa Franciscus’un yaşamını yitirmesi üzerine 3 gün sürecek bir ulusal yas süreci başlattı. Devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, bu yas dönemi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile resmen yürürlüğe girdi. Yas süresi boyunca, tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca, ülkede halka açık etkinliklerin ve kutlamaların yapılması yasaklanacak.

PAPA FRANCİSCUS’UN ETKİSİ

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır.” dedi. Bu yas ilanının yanında, Arjantin ve Brezilya da Franciscus’un vefatı sebebiyle 7 günlük bir ulusal yas süreci ilan etti.

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