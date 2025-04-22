Venezuela, Papa Franciscus İçin Yas İlanı

VENEZUELA’DA 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS

Venezuela, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle 3 günlük bir ulusal yas sürecini başlattı. Bu yas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazandı.

BAYRAKLAR YARIDA

Belirlenen yas süresi boyunca, tüm kamu kuruluşlarında, sivil ve askeri binalarda bayrakların yarıya indirileceği bildiriliyor. Ayrıca, bu süre zarfında ülkede halka açık şenlik ve kutlamaların yapılması yasaklandı.

Arjantin ile Brezilya da Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle 7 günlük bir ulusal yas uygulaması başlattı. Bu durum, bölgedeki diğer ülkelerde de benzer tepkilere yol açtı.