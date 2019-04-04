Venezuela: Rus askerleri ülkede kalacak

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Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin kaos yarattığı ülkesinde Rus askerlerinin kalacağını duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın sözlerini, Reuters tüm dünyaya ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurdu.

ABD’nin tepki gösterdiği Rus askeri güçlerinin ihtiyaç olduğu müddetçe Venezuela’da kalacağını vurgulayan Bakan Yardımcısı, daha fazla Rus askerinin ülkelerine gelebileceğini de ifade etti.

Venezuela konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta ilk kez doğrudan Moskova’yı hedef alarak, “Rusya’nın Venezuela’dan çıkması gerek” demişti.

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart’ta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas’ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı’na indiği, 100’den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela’ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda ülkede bulunduklarını belirtmişti.

TRT