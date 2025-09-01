Venezuela Savunma Bakanı Hazırız Dedi

ABD’YE YAPILAN UYARI

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’den gelebilecek “her türlü saldırıya” karşı hazır olduklarını ifade etti. Devlete ait medya kuruluşlarında yaptığı açıklamada, “Venezuela’ya ayak basmaya cüret ederseniz savaşırız” diyerek ABD hükümetine uyarıda bulundu. Padrino Lopez, ülkede yaşanan iç kaosu kışkırtmayı ve siyasi liderliği zayıflatmayı amaçlayan bir kuşatma altında olduklarını vurguladı.

ASKERİ GÜÇ GÖSTERİSİ

ABD’nin bölgede gerçekleştirdiği askeri manevralarla ilgili görüşlerini paylaşan Padrino Lopez, “Bu donanma kuvvetlerinin Karayip sularında konuşlandırıldığının duyurulması, diğer güçler Karayip Denizi’nde kontrolü ele geçirmesin diye yapılan bir güç gösterisi veya bir tür alan belirleme yönteminden başka bir şey değildir” dedi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Bolivarcı Ulusal Milisler’i güçlendirme çağrısının ardından, Venezuela Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin deniz sınırları ve hava sahasında devriye geziyor.

İÇ GÜVENLİK VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Bakan, ülkenin batı bölgesine 15.000 askeri personel konuşlandırıldığını da sözlerine ekledi. Ordunun iç güvenlik çalışmaları kapsamında, uyuşturucuyla mücadele operasyonları sırasında 30’dan fazla suç merkezi ve yasadışı tekne inşa tesisinin imha edildiğini duyurdu.

GERİLİMİN ARTMASI

ABD’nin bu ayın başında Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermesiyle birlikte Karayip Denizi’ndeki gerilim artmıştı. ABD, bu adımın uluslararası uyuşturucu kartellerine karşı sürdürdüğü strateji çerçevesinde atıldığını savunmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro gibi bölgedeki pek çok lider, ABD’nin Karayip Denizi’nde Venezuela yakınlarında yaptığı askeri hamleleri sert bir dille eleştirdi.