Venezuela sınırını kapattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin etkisiyle karışan Venezuela, geçici olarak Kolombiya sınırını kapatma kararı aldı.

Venezuela hükümeti, Kolombiya’nın “ciddi ve yasa dışı tehditlerini” gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici olarak kapatma kararı aldı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kolombiya hükümetinden gelen Venezuela’nın egemenliği ve ülkedeki barışa karşı ciddi ve yasa dışı tehditler nedeniyle” iki ülke arasındaki üç geçişin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Hükümetin Kolombiya sınırını kapatma kararı, muhalefetin ülkeye “insani yardım” getirmek için verdiği 23 Şubat öncesi alındı.

Venezuela, daha önce de Brezilya ile olan sınırın kapatılmasına karar vermişti.

TRT