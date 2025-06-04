Venezuela, Trinidad ve Tobago’dan Terörist Grubu Yakalandı

VENEZUELA’DA TERÖRİST GRUP YAKALANDI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago’dan gelen “terörist bir grubun” güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda ele geçirildiğini duyurdu. Özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, yakalanan grubun Venezuela’da saldırılar düzenlemek için silahlandırıldığını söyledi.

GRUBUN KİMLİĞİ VE HEDEFLERİ

Maduro, “Ülkenin doğusunda, Trinidad ve Tobago’dan gelen bir grup teröristi, bir parti savaş silahıyla birlikte yakaladık. Bu teröristlerin yarısı Kolombiyalı, kiralık katiller ve Karayip Denizi üzerinden Venezuela’ya giriş yapmışlardı.” diyerek, yakalanan grubun kimliğine dair önemli bilgiler verdi. Venezuelalılara “son derece dikkatli olmalarını” öneren Maduro, “Terörist grupların en önemli liderlerini yakalayarak bu saldırıları etkisiz hale getirdik.” şeklinde konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 20 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, 17’si yabancı olmak üzere toplam 38 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Yakalananlar arasında Kolombiya, Meksika ve Ukrayna uyrukluların bulunduğunu belirten Cabello, gözaltına alınanların, Kolombiya, İspanya, Fransa ve Birleşmiş Milletler (BM) ofisleri ile konutlarını hedef almayı planladıkları yönünde istihbarat aldıklarını bildirdi.