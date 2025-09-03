Venezuela: Trump’ın Video’sı Yapay Zeka İle Üretilmiş

VENEZUELA İLE ABD ARASINDAKİ DİPLOMATİK GERİLİM

Venezuela ile ABD arasındaki diplomatik çatışma, yeni bir video ile daha da tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformunda paylaştığı ve Venezuela kıyılarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir gemiye yönelik düzenlediği saldırıyı gösterdiği belirtilen video, Venezuela tarafından “gerçek dışı” olarak değerlendirildi. Venezuela hükümeti yetkilisi Nanez, bu videonun yapay zeka ile oluşturulma olasılığına dikkat çekti ve “Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de ‘kanıt’ olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor?” şeklinde ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLMİŞ GÖRÜNTÜLER

Nanez, video ile ilgili kesin bir doğrulama yapamayacağını, ancak birçok unsurun videonun yapay zeka ile üretildiğini gösterdiğini belirtti. “Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor, fakat bu patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor.” dedi. Ayrıca, Rubio’nun yaptığı bu paylaşıma karşı çıkarak, “Yeter artık Marco Rubio, savaşı körüklemeyi ve Başkan Donald Trump’ın ellerini kana bulamaya çalışmayı bırak. Venezuela bir tehdit değildir.” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN OPERASYONU VE TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Venezuela hükümetine ait bir gemiye düzenledikleri saldırıda 11 kişinin öldüğünü belirtti. Trump, sosyal medya üzerinden Amerikan ordusunun Venezuela açıklarında gerçekleştirdiği operasyonla ilgili ayrıntıları açıkladı. Bu saldırının Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesine yönelik olduğunu vurgulayan Trump, 11 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu ve ABD kuvvetlerinin bu operasyonda zarar görmediğini kaydetti. Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında Trump, “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela’dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik.” şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise sosyal medya hesabından, “Başkan’ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler’de ölümcül saldırı düzenledi.” ifadelerini paylaştı.