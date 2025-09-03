Venezuela: Trump’ın Yapay Zeka Videosu Olabilir

DİPLOMATİK GERİLİMİN NEDENİ VIDEO PAYLAŞIMI

Venezuela ile ABD arasındaki diplomatik gerilim, yeni bir video üzerinden alevleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabında paylaştığı ve Venezuela açıklarında uyuşturucu yükü taşıyan bir gemiye yapılan saldırıyı gösterdiği belirtilen video, Venezuela hükümeti tarafından “gerçek dışı” olarak değerlendirildi. Venezuela’nın İletişim Bakanı Jorge Rodriguez’in adıyla yapılan açıklamada, “Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de ‘kanıt’ olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel.” denildi.

YAPAY ZEKAYLA İLGİLİ VURGULAR

İlgili videoda, saldırıya uğrayan bir geminin patladığına dikkat çeken Venezuela yetkilisi, “Bunun gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Videoda hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor.” ifadelerini kullandı. Özellikle suyun fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde göründüğünü belirterek, kullanılan araçların kesin olarak doğrulanamayacağını ama pek çok unsurun videonun yapay zeka ile üretildiğini gösterdiğini aktardı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE TEPKİLER

ABD Başkanı Trump, Venezuela’dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlenen saldırıda toplamda 11 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Saldırının, Amerikan ordusuna ait donanma unsurları tarafından gerçekleştirildiği bilgisi verilmişti. Trump, bu saldırının, Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı yapıldığını ifade ederken, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini belirtmişti. Trump, “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela’dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik.” şeklinde konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da sosyal medya üzerinden, “Başkan’ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler’de ölümcül saldırı düzenledi.” ifadesini paylaşarak durumu destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.