Venezuela Uyuşturucu Operasyonlarına Devam Ediyor

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Venezuela merkezli Telesur’un verdiği bilgilere göre, Bolivarcı Ulusal Polis Teşkilatı’ndan (PNB) gelen açıklamada, ülkenin Falcon eyaletinin kırsal alanında düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilen ve uçakların iniş kalkışını sağlayan bir pistin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, pistin yaklaşık 500 metre uzunluğunda olduğu vurgulandı ve bölgede uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

ASKERİ VARLIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonuna verdiği demeçte, ülkesinin Karayip bölgesindeki askeri gücünü artıracağını açıkladı. Venezuela’nın Karayipler ile Atlantik cephesi olarak bilinen beş eyaletteki askeri varlığının özel olarak güçlendirileceğini dile getiren Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun bu talimatıyla harekete geçtiklerini aktardı. Ayrıca, uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen operasyonların Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde sürdüğünü anımsatarak, “Kimse bizim yerimize bu işi yapmaya gelmeyecek. Kimse bu topraklara ayak basıp bizim yapmamız gereken işi yapmayacak.” uyarısında bulundu.

ABD’NİN TEHDİTLERİ

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri varlığına yönelik açıklamalarında, “Venezuela’ya yönelik ciddi tehditler olduğunu biliyoruz, ülkemize yönelik saldırılar olduğunu biliyoruz. Ancak Venezuela’daki üretim sürecini durdurmak mümkün değildir.” dedi. ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun daha fazla ve etkili bir şekilde kullanılmasına dair talimat vermişti.

MADURO’YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Maduro’nun, on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles”in liderliği yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz tarihinde “Cartel de los Soles”i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımlamıştı. ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanması ya da mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlayan için belirlenen ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkardığını duyurdu.

ULUSAL SAVUNMA VURGUSU

Maduro, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesine dair yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır.” sözlerini kullandı. Trump’ın verdiği talimat doğrultusunda, 28 Ağustos’ta Karayipler bölgesine gönderilen bir denizaltı ve yedi savaş gemisinden oluşan deniz grup bölgeye doğru yola çıktı.