Venezuela’da elektrik savaşı

Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu kez elektrik savaşları başladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin de etkisiyle kaosa sürüklenen Venezuela’da sabotaj nedeniyle 23 eyaletten 22’sinde elektrikler kesildi.

Sorun genel anlamda devam ederken, Maduro’dan “ABD emperyalizminin elektrik savaşı bertaraf edilecek.” açıklaması geldi.

Venezuela’nın büyük bir bölümüne elektrik sağlayan Bolivar eyaletindeki Simon Bolivar hidroelektrik santraline “sabotaj” yapıldı.

Venezuela basınında, dün yerel saat ile 16.00 civarında henüz sebebi bilinmeyen bir arıza olarak duyurulan ancak yetkililerin “sabotaj” sonucu oluştuğunu duyurduğu sorun nedeniyle, 23 eyaletten 22’sinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Ayrıca, başkent Caracas’ta metroların çalışmaması ulaşımın aksamasına yol açtı.

Gelişmeyle ilgili ilk açıklamayı, Venezuela Ulusal Elektrik Şirketi (CORPOELEC) sosyal medyadan yaptı. ‘Guri’ ismiyle bilinen hidroelektrik santraline sabotaj düzenlendiği, çalışmaların sürdüğü ve bunun hükümete karşı yürütülen savaşın bir parçası olduğu belirtildi.

MADURO’NUN YARDIMCISI: SABOTAJ

Elektrik Enerjisinden Sorumlu Bakan Luis Motta Dominguez, elektrik kesintisini saldırı olarak değerlendirerek çalışmaların devam ettiğini belirtirken, Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez de, ülkeyi saatlerdir elektriksiz ve iletişimsiz bırakan kesintinin bir sabotajdan kaynaklandığını açıkladı.

4 EYALETE ELEKTRİK VERİLDİ

“Guri elektrik üretim merkezinin beynine siber ve teknik bir saldırı gerçekleştirildi.” değerlendirmesinde bulunan Rodriguez, saldırı ile Venezuela’yı birkaç gün elektriksiz bırakarak bir karışıklık çıkarılmasının amaçlandığını vurguladı. Rodriguez, sabotajdan kısa süre sonra gerçekleştirilen müdahale ile ülkenin doğusundaki 4 eyalete yeniden elektrik hizmeti sağlandığını duyurdu.

“Venezuela halkını sükunetlerini korumaya ve evlerinde kalmaya çağırıyorum.” diyen Rodriguez, elektrik hizmeti yeniden tüm ülkede sağlanana kadar Venezuelalıların dışarı çıkmamasını istedi.

MARCO RUBİO’YA İŞARET ETTİ

Rodriguez, ayrıca ABD’li Senatör Marco Rubio’nun Venezuela’daki elektrik kesintisinden 3 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak olayı duyurmasına ve hükümeti hedef almasına dikkati çekti.

MADURO’DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Ülkesindeki siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ortaya çıkan bu problem karşısında Venezuelalılardan birlik olmalarını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maduro, “ABD emperyalizminin bizim halkımıza karşı devreye aldığı elektrik savaşı bertaraf edilecek. Hiçbir şey ve hiç kimse Bolivar’ın Chavez’in milletini yenemez.” ifadelerini kullandı ve vatandaşlarından en üst düzey birlik sağlamalarını talep etti.

NTV