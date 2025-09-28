Venice Simplon Orient Ekspres İkinci Kez Türkiye’ye Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Venice Simplon Orient Ekspres’in bu yıl ikinci kez Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Uraloğlu, trenin Paris’ten başlayan seferinin 1 Ekim’de İstanbul’a varacağını duyurdu. Ayrıca, bu yılki ilk seferin 4 Haziran’da Türkiye’ye giriş yaptığını ve 6 Haziran’da İstanbul’dan ayrıldığını hatırlattı.

SEFER DETAYLARI

Bakan Uraloğlu, “Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan tren, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00’de Türkiye’ye giriş yapacak tren, 3 Ekim’de saat 14.05’te Bakırköy’den hareket ederek aynı gün 23.30’da Kapıkule’den çıkış yapacak” şeklinde konuştu.

VAGON SAYISI VE YOLCU İLGİSİ

Venice Simplon Orient Ekspres’in toplam 16 vagondan oluştuğunu dile getiren Uraloğlu, “Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul’a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor” ifadelerini kullandı.

