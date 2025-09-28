Haberler

Venice Simplon Orient Ekspres İkinci Kez Türkiye’ye Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Venice Simplon Orient Ekspres’in bu yıl ikinci kez Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Uraloğlu, trenin Paris’ten başlayan seferinin 1 Ekim’de İstanbul’a varacağını duyurdu. Ayrıca, bu yılki ilk seferin 4 Haziran’da Türkiye’ye giriş yaptığını ve 6 Haziran’da İstanbul’dan ayrıldığını hatırlattı.

SEFER DETAYLARI

Bakan Uraloğlu, “Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan tren, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00’de Türkiye’ye giriş yapacak tren, 3 Ekim’de saat 14.05’te Bakırköy’den hareket ederek aynı gün 23.30’da Kapıkule’den çıkış yapacak” şeklinde konuştu.

VAGON SAYISI VE YOLCU İLGİSİ

Venice Simplon Orient Ekspres’in toplam 16 vagondan oluştuğunu dile getiren Uraloğlu, “Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul’a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor” ifadelerini kullandı.

