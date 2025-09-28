Haberler

Venice Simplon Orient Ekspres Yine Türkiye’ye Geliyor

VENICE SIMPLON ORIENT EKSPRES’İN TÜRKİYE SEFERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl ikinci defa Türkiye’ye geleceğini duyurduğu Venice Simplon Orient Ekspres’in Paris’ten hareket eden seferinin 1 Ekim’de İstanbul’a ulaşacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferinin 4 Haziran’da gerçekleştiğini ve 6 Haziran’da İstanbul’dan ayrıldığını hatırlattı.

TRENİN GÜZERGAHI VE SEFER DETAYLARI

Bakan Uraloğlu, “Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00’de Türkiye’ye giriş yapacak tren, 3 Ekim’de saat 14.05’te Bakırköy’den hareket ederek aynı gün 23.30’da Kapıkule’den çıkış yapacak” dedi.

SEYAHATİN POPÜLERİ VE YOLCU İLGİSİ

Venice Simplon Orient Ekspres, toplam 16 vagondan oluşuyor ve Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu, seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul’a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor.

