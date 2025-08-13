VENOM LR, SYS Grup’un Yenilikçi Ürünü

30X113MM VENOM LR ORTA KALİBRE TOP SİSTEMİ İDEF 2025’TE SERGİLENDİ

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesindeki şirketlerin yetenekleriyle ortaya çıkan 30x113mm VENOM LR orta kalibre top sistemi, IDEF 2025’te birçok platforma entegre edilerek geleceğin muharebe ortamını şekillendirmeye başladı. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Türk savunma sanayisinin ürün ve kabiliyetlerini dünya sahnesine çıkararak, geleceğin muharebe ortamını etkileyen yenilikçi konseptleri gözler önüne serdi. Modern savunma teknolojilerinin sergilendiği bu platform, kara, hava ve deniz sistemlerinde entegrasyon kolaylığı sağlayan yeniliklere ev sahipliği yaptı. SYS Grup’un CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirdiği düşük geri tepmeli 30x113mm VENOM LR orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı.

VENOM LR’İN ÜSTÜNLÜKLERİ VURGULANDI

Farklı platform üreticileriyle yapılan entegrasyon çalışmaları sonucunda geliştirilen yenilikçi çözümler, orta kalibre top sistemleri ile geleceğin platformlarının şekillendiğini gösterdi. Düşük geri tepme özelliğiyle dikkat çeken VENOM LR, hafif platformlara bile kolayca monte edilebiliyor. Sistem, 12,7mm ağır makineli tüfekler ile daha büyük kalibre otomatik toplar arasındaki boşluğu doldurarak dengeli ve güçlü bir alternatif sunuyor. Ayarlanabilir yüksek atış hızı, uzun namlusu sayesinde artırılmış isabetlilik ve gaz ile operasyon yapması sayesinde düşük enerji tüketimi sağlayan modüler mimarisi, VENOM LR’nin öne çıkan üstünlükleri arasında yer alıyor. Ayrıca, 30x173mm kalibrelerde görülen yüksek geri tepme sorununu minimize ederek, küçük ve hafif platformlarda bile yüksek ateş gücü sağlıyor.

NESNEL ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI

VENOM LR, IDEF 2025’te çeşitli platform entegrasyonlarıyla bu özelliklerini somutlaştırdı. Nurol Makina’nın NMS YÖRÜK zırhlı muharebe aracı & TRAKON 30 UKSS entegrasyonu, VENOM LR’nin kara operasyonlarında yüksek mobilite ve ateş gücü sağladığını gösterdi. FNSS’nin ürettiği PARS 44 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç’taki SANCAK UKSS ve ZAHA Amfibi Zırhlı Hücum Aracı’ndaki ÇAKA Anti Tank UKSS’ye entegre edilen VENOM LR, muharebe sahasında güncel tehditlere etkili bir yanıt oluşturuyor. VENOM LR ve TRAKON 30’un deniz versiyonu, yerli Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile başarılı bir entegrasyon gerçekleştirerek deniz sistemlerinde bağımsız ve yüksek kabiliyetli bir entegrasyon gücünü gözler önüne serdi. Taktik İnsansız Kara Aracı & TRAKON 30 UKSS entegrasyonuyla VENOM LR, insansız kara araçlarındaki hassas hedefleme yeteneğini de vurguladı. ROKETSAN BURÇ Kulesi entegrasyonu ile de insanlı ve insansız versiyonlarda VENOM LR’nin çok yönlü kullanımı sergilendi.

DÜNYA ÇAPINDA STRATEJİK AVANTAJ

Bu entegrasyon örnekleri, 30x113mm VENOM LR’nin kısa sürede kara, deniz ve hava platformlarında standart haline gelme potansiyelini ortaya koydu. Düşük geri tepmeli tasarımı, platform bağımsızlığı ve ihracat kısıtlamalarına bağımlı olmayan ticari avantajı, SYS Grup’a küresel savunma ekonomisinde stratejik bir avantaj sağlıyor. Sistem, modern ordulara pek çok görev senaryosunda istihbarat, gözetleme ve hızlı müdahale açısından üstünlük kazandırırken, alternatif silahlara göre daha düşük bakım maliyetleri ve düşük idame maliyeti sunuyor. SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip AEI Systems satın alması ve düşük geri tepmeli 30x113mm VENOM LR yatırımıyla, Türkiye’yi bu alanda dünyadaki 3 üreticiden biri haline getirdik. İhtiyaç olan doğru ürünü, doğru zamanda sunarak dost ve müttefik ülkelerin modern ordularının ihtiyaçlarını kapsıyoruz. 30x113mm VENOM LR top sistemimiz ile kara, deniz ve hava platformlarında yeni bir standart belirliyoruz. Bu inovasyon, SYS Grup’un mühendislik gücüyle sektöre sunduğu ekonomik ve teknolojik katma değeri temsil ediyor. Türk savunma sanayisindeki platformların yeteneklerini ve caydırıcılığını VENOM LR ile artırıyoruz” dedi.