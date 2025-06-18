Vergi Affı Şu Aşamada Yok

VERGİ AFFI İDDİALARI YALANLANDI

Bazı meslek gruplarında vergi affı olacağına dair iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Bu iddia, milyonlarca kişiyi umutlandırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

SOCIAL MEDYADA YANLIŞ BİLGİLER YER ALIYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır.” Bakanlık, bu tür paylaşımların tamamen asılsız olduğunu ve mükellefleri yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

KAMUOYUNA RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETME ÇAĞRISI

Ayrıca, “17 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde de bu yönde bir çalışma olmadığı, vatandaşlarımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususu önemle hatırlatılmıştır. Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir.” denilerek kamuoyuna duyuru yapıldı.